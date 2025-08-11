طريقة إصدار هوية مقيم عبر أبشر الإلكترونية من المنزل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة مبتكرة تهدف لتسهيل حياة المقيمين في المملكة العربية السعودية، قامت وزارة الداخلية بتقديم خدمة جديدة وحصرية لإصدار هوية المقيم عبر منصة أبشر. هذه الخدمة تأتي في إطار جهود المملكة لدعم التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة.

تعتبر خدمة إصدار هوية المقيم عبر منصة أبشر وسيلة مبتكرة لتسريع المعاملات وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات أو الجهات الحكومية. يمكن للمقيمين الآن تجديد أو إصدار هويتهم بكل سهولة ويسر من منازلهم.

خطوات بسيطة لإصدار الإقامة عبر أبشر

1. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام بيانات المستخدم.

2. اختيار “خدمات المكفولين” واختيار “إصدار إقامة”.

3. تحديد اسم المقيم وإدخال بيانات التأمين الطبي.

4. سداد رسوم الإصدار عبر خدمة سداد.

5. تأكيد الطلب وإرساله إلكترونيًا.

طريقة سهلة لطباعة الهوية عبر منصة مقيم

بعد إصدار الإقامة، يمكن الحصول على البطاقة المطبوعة بسهولة عبر منصة “مقيم” التي توفر خدمة التوصيل للعنوان الوطني. ما عليك سوى التسجيل في المنصة واختيار “طباعة الإقامات” وتحديد الإقامة المطلوب طباعتها.

فوائد الخدمة الرقمية

تعتبر خدمة إصدار هوية المقيم عبر منصة أبشر خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير بيئة رقمية شاملة. تساهم هذه الخدمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعكس التزام البلاد بالتحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

إذا كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية، لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لتسهيل إجراءاتك والحصول على خدمة مميزة ومبتكرة.