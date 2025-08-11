شكرا لقرائتكم خبر المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.. منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية بين المنتجين والصقارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُعدُّ المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في مَلهم "شمال مدينة الرياض" حتى 25 أغسطس الجاري، منصة عالمية تجمع نخبة منتجي الصقور، وتوفر للمستثمرين والصقارين فرصة لبناء علاقات وشراكات إستراتيجية، حيث يشهد المزاد مشاركة واسعة من مزارع إنتاج محلية ودولية، في حدث يعكس ريادة المملكة العالمية في مجال الصقور ودعمها المستمر لصناعة مزارع الإنتاج.

وأكد التشيكي جيري فيسيلي، صاحب مزرعة "آيل"، أن هذه الفعالية تمثل نقطة التقاء مهمة للصقارين حول العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إبرام صفقات متنوعة في البيع والشراء، إضافة إلى عقد شراكات إستراتيجية لتقوية الأعمال والارتقاء بها.

من جانبه، أوضح الصقار والمنتج خالد مسلي القحطاني، أن المزاد يشكّل اجتماعًا خاصًا بين الصقارين والمستثمرين، إذ يأتي في وقت مهم مع بداية تجهيزات الصقور للموسم، مبينًا أن هذا العام شهد مشاركة واسعة من الشركات والمحلات الخليجية المتخصصة في مستلزمات الصقور، إلى جانب توسع مشاركة المزارع العالمية، فيما لفتت المزارع المحلية الأنظار بمعروضها المميز، حيث يمثل المزاد فرصة استثمارية لعقد الشراكات بين مختلف الأطراف.

و أشار الفرنسي فيليب هيرتل، صاحب مزرعة "فيل"، إلى أن المزاد يوفّر خيارات متنوعة من الصقور المميزة القادمة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح فرصًا واعدة للاستثمار، إلى جانب الصفقات التجارية، ويشكّل المزاد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين منتجي الصقور.

ويحظى المزاد بإقبال واسع من الصقارين والزوار، حيث تُعرض الصقور في أجنحة المزارع المشاركة، إلى جانب مزاد تنافسي مباشر وسريع يُقام بحضور الصقارين والمنتجين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها، وتُنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للصقور والصقارين.