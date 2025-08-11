شكرا لمتابعة خبر عن المطيري: الإعلام الخليجي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية في دولنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام، منصور ناصر المطيري أهمية الإعلام في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة، مشددا على أهمية تعزيز دور الإعلام الخليجي كمحرك رئيسي لتطوير السياسات الحكومية وتعزيز التواصل بين الحكومات والمواطنين.

وقال المطيري في تصريح صحافي: “الإعلام الخليجي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية في دولنا، حيث يُعد أداة فعّالة لنقل السياسات الحكومية والتوجهات الاستراتيجية إلى الجمهور بشكل مباشر ونحن في الاتحاد الخليجي للإعلام نؤمن أن الإعلام يجب أن يكون شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف الحكومات الخليجية، ووسيلة لدعم مشاريع الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والثقافة”.

وأضاف: “يأتي دورنا في الاتحاد اليوم ليس فقط في تطوير أدوات الإعلام التقليدي والرقمي، بل في تشجيع الحوار البناء بين الحكومات والمجتمعات الخليجية، من خلال الإعلام المسؤول الذي يسهم في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية والوعي السياسي والاجتماعي، ويُعزز من المساواة والشفافية”.

وتابع بالقول “من خلال دعم سياسات الحكومات الخليجية، يسعى الاتحاد إلى تفعيل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات الإعلامية عبر المؤتمرات والفعاليات التي ننظمها، فضلاً عن توفير دورات تدريبية متقدمة للصحفيين والإعلاميين في مجالات الإعلام الرقمي والإعلام المرئي والمسموع، بما يتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة”. وأشار رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام إلى أن الإعلام الخليجي يعد في الوقت الحالي في مرحلة تحول نوعي، حيث يسهم في تنمية الوعي الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأضاف: “تسعى دول الخليج إلى التحديث المستمر في مختلف مجالات الحياة، ونحن في الاتحاد نعمل على تهيئة الإعلام ليكون أداة للتوجيه والتثقيف، ليواكب التحديات التي يواجهها مجتمعنا العربي والخليجي، ويعكس جهود الحكومات في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأختتم منصور المطيري قائلاً: “نحن نؤمن أن الإعلام الخليجي يمثل القوة الناعمة التي تدعم استراتيجية الحكومات في خلق بيئة من الاستقرار والتطور، ومواكبة التحديات العالمية، لذلك، نلتزم في الاتحاد الخليجي للإعلام بمواصلة تطوير هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الإعلامية الدولية والمحلية بما يخدم مصالح دولنا الخليجية.