شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدد الأعمار القصوى للالتحاق بمراحل الدراسة الثلاث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت وزارة التعليم ألا يتجاوز عمر الطالب 11 عامًا للمرحلة الابتدائية، و16 عامًا للمرحلة المتوسطة، و19 عامًا للمرحلة الثانوية.

وأوضحت، في دليل إجراءات العمل بمدارس التعليم العام، أن من يتجاوز عمره السن المحددة يُقبل في مركز محو الأمية للمرحلة الابتدائية، ومدارس التعليم المستمر للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويُقبل من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا، على أن يلتحق بالصف الأول الابتدائي في العام المقبل، شريطة إقرار من ولي أمره، واستيفاء الطالب لعدد من الشروط، منها التحاق الطفل بالروضة لمدة فصلين دراسيين، وإتقان المهارات بناءً على نتائج المقابلة أو اختبار المستوى، وتوصية المعلمة بناءً على نتائج المقابلة أو اختبار المستوى.

وكما مددت الوزارة فترة قبول الطلاب ذوي الإعاقة إلى 45 يومًا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد.

ويُقبل الطالب ذو الإعاقة في برنامج التربية الخاصة المناسب والأقرب لمكان سكنه، ويجب أن يكون الطالب مشخصًا من قبل فريق عمل التربية الخاصة بالمدرسة أو بتقرير من جهة مختصة ومعتمدة.