بالفيديو.. مختص يكشف مواصفات وسعر سيارة "لاندكروزر ربع" موديل 2025

موقع الخليج 365: كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، عن مواصفات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر ربع موديل 2025.

قوة المحرك

وقال إن السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر ديزل تيربو، 2800 سي سي، وبقوة 201 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، بنظام الدفع الرباعي، مع خيارات دبل خفيف وثقيل.

السعر

وتابع الخالدي في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، أن السيارة يبلغ سعرها حوالي 201 ألف ريال شامل الضريبة.

مواصفات السيارة

تأتي السيارة بمقدمة بإضاءات Full Led، وكشافات ضباب و4 حساسات أمامية، وإشارات بالمرايا، وكاميرا خلفية وجنوط مقاس 16، وإضاءة خلفية، و4 حساسات خلفية.

وأشار الخالدي إلى أن السيارة مفاتيحها ريموت، ومقاعدها "مخمل"، وكرسي السائق والراكب بحركة يدوية، والزجاج كهربائي.

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة وتحكم بالنظام الصوتي وشاشة ومكيف لمس، وشاحن لاسلكي، وتكاية خلفية ومثبت مقاعد أطفال.