تفاصيل إصابة رجل ب "التسمم " بسبب نصيحة غذائية من "شات جي بي تي"

موقع الخليج 365: تسببت نصيحة غير دقيقة من روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، المدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة "OpenAI"، في إدخال رجل يبلغ من العمر 60 عامًا إلى المستشفى بعد إصابته بتسمم خطير.

الاستغناء عن ملح الطعام

وبحسب ما نشرته دورية Annals of Internal Medicine الطبية، حاول الرجل الاستغناء عن ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) في نظامه الغذائي، فاقترح عليه الروبوت استبداله بـ"بروميد الصوديوم"، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم في المبيدات الحشرية ومنظفات المسابح وأحواض الاستحمام الساخنة، إضافة إلى كونها مضادًا للتشنجات لدى الكلاب.

التسمم

وأدى تناول هذه المادة إلى إصابة الرجل بحالة تسمى "التسمم بالبروم"، تسببت في أعراض ذهانية، قبل أن يتمكن الأطباء من تشخيص حالته وعلاجها.

تجربة مشابهة

وكشف موقع 404 Media أنه عند تجربة أسئلة مشابهة على "شات جي بي تي"، أوصى الروبوت مباشرة بالمركب السام كبديل للكلوريد، دون تحذير من مخاطره، ما يعكس ثغرات في قدرته على تمييز المواد الضارة من الآمنة.

مواد سامة

ويخضع بروميد الصوديوم ونظائره لتنظيم صارم نظرًا لكونها مواد سامة، فيما يسلط الحادث الضوء على ضرورة الحذر عند الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستشارات المتعلقة بالصحة أو الغذاء.