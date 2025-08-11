اخبار السعوديه

مصرية تقتل زوجها بمساعدة أبنائها الـ 4 في سوهاج.. والكشف عن دافع الجريمة

0 نشر
0 تبليغ

مصرية تقتل زوجها بمساعدة أبنائها الـ 4 في سوهاج.. والكشف عن دافع الجريمة

موقع الخليج 365: في واقعة مأساوية، قُتل رجل مصري على يد زوجته وأبنائه الأربعة بعدما اعتدى عليهم مسببا لهم إصابات بالغة، فما كان لهم إلا الانتقام منه على فعلته.

مشاجرة واعتداء على الزوجة

وكشفت التحريات الأولية، عن حدوث مشاجرة بين مُعلم وزوجته، تطورت إلى تعدي الأول على الثانية بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد.

الابنة الكبرى تتدخل

 وعند تدخل ابنته الكبرى للفصل بينهما تعدى عليها الأب أيضًا بذات السلاح ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، بحسب موقع مصراوي.

ضربوه حتى فارق الحياة 

وأوضحت التحريات، أن باقي أفراد الأسرة الذين لم يصابوا في الواقعة تدخلوا بعد ذلك، واعتدوا جميعهم وهم الزوجة وأبنائها "5 أفراد" على الزوج ليتم توثيقه بالحبال ثم يتعدوا عليه بالضرب بالعصي، حتى فارق الحياة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا