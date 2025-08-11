مصرية تقتل زوجها بمساعدة أبنائها الـ 4 في سوهاج.. والكشف عن دافع الجريمة

موقع الخليج 365: في واقعة مأساوية، قُتل رجل مصري على يد زوجته وأبنائه الأربعة بعدما اعتدى عليهم مسببا لهم إصابات بالغة، فما كان لهم إلا الانتقام منه على فعلته.

مشاجرة واعتداء على الزوجة

وكشفت التحريات الأولية، عن حدوث مشاجرة بين مُعلم وزوجته، تطورت إلى تعدي الأول على الثانية بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد.

الابنة الكبرى تتدخل

وعند تدخل ابنته الكبرى للفصل بينهما تعدى عليها الأب أيضًا بذات السلاح ما نتج عنه إصابتها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، بحسب موقع مصراوي.

ضربوه حتى فارق الحياة

وأوضحت التحريات، أن باقي أفراد الأسرة الذين لم يصابوا في الواقعة تدخلوا بعد ذلك، واعتدوا جميعهم وهم الزوجة وأبنائها "5 أفراد" على الزوج ليتم توثيقه بالحبال ثم يتعدوا عليه بالضرب بالعصي، حتى فارق الحياة.