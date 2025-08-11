بالفيديو.. قصة عائلة سعودية تدير مطعما في «جزيرة تاروت».. وتكشف أنواع وطرق طهي الروبيان

موقع الخليج 365: عرضت قناة العربية السعودية، تقريرا عن موسم صيد الروبيان في سواحل المنطقة الشرقية بالمملكة.

وقال المراسل خلال حديثه: "يعد موسم صيد الروبيان من أهم المواسم البحرية التي ينتظرها الصيادون في المناطق الساحلية".

موسم صيد الروبيان

وأضاف أنه مع تزامن انطلاق موسم صيد الروبيان على سواحل الخليج العربي، زاد الإقبال على المأكولات البحرية خاصة الروبيان.

واستعرض المراسل أنواع الروبيان وطرق تحضيره مع عائلة سعودية تدير مطعماً في جزيرة تاروت شرق المملكة.

أنواع وطرق تحضير الروبيان

وقالت ليلى علي، شيف مطعم، إن هناك وفرة في الروبيان في هذه الفترة، بأشكال وأنواع مختلفة، متابعة: "يوجد لدينا الجامبو والوسط والصغير والكوكتيل".

طريقة تحضير حمصة الروبيان

وتابعت: "يوجد حمصة الروبيان، ويكون طهيها من خلال تحمير البصل، ثم يتم وضع الروبيان عليه، ويوضع عليهم معجون الطماطم والليمون الأسود والملح والماء".

وأشارت إلى أنه هناك أيضا مقلوبة الروبيان، والبروستيد والروبيان المشوي على الفحم.