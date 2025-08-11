مصر.. محامي التيك توكر «مروة» يتمسك بادعائها: جيهان السادات أخبرتها بأنها ابنة الرئيس مبارك

موقع الخليج 365: قال المحامي طه الزقلاوي، رئيس هيئة الدفاع عن مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، أن موكلته تتمسك بادعائها بنسبها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأنها مستعدة لإجراء تحليل DNA لإثبات ذلك، مضيفاً أن مروة علمت بهذا الأمر مؤخرًا، وأن شخصيات عامة -من بينها جيهان السادات- أبلغتها بذلك، حسب قولها.

جاءت تصريحات المحامي عقب الجلسة الأولى لمحاكمة موكلته أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

وأوضح المحامي أن الاتهامات الموجهة لموكلته تشمل السب والقذف الإلكتروني، الإزعاج، وإنشاء حساب بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، مؤكداً أن موكلته مدركة تمامًا للمسؤولية القانونية المترتبة على ادعائها في حال ثبوت عدم صحته.