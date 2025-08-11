بالفيديو.. فريق الإخبارية يجري تجربة ميدانية تكشف عن مستوى الأمان في شوارع الرياض

موقع الخليج 365: أجرى فريق قناة "الإخبارية" تجربة ميدانية في الرياض، بهدف رصد مستوى الأمان في شوارع المدينة خلال ساعات الليل المتأخرة.

حركة طبيعية

وأوضح مراسل القناة عاصم خالد، أنه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لاحظ وجود حركة طبيعية للأشخاص، بينهم عدد كبير من النساء، إضافة إلى استمرار عمل العديد من المقاهي على مدار الساعة.

جهاز كمبيوتر محمول

وخلال التجربة، وضع مراسل القناة جهاز كمبيوتر محمول على طاولة في أحد المقاهي، وتركه دون مراقبة، إلا أن الجهاز لم يتعرض للسرقة. وبعدها، قام بوضع الجهاز داخل حقيبة في ممر المشاة ليكون في متناول المارة، فقام أحد الأشخاص بأخذ الحقيبة وتسليمها إلى محاسب المقهى.

مستوى الأمان المرتفع

وأكد المراسل أن النتيجة تعكس مستوى الأمان المرتفع الذي تتمتع به العاصمة، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً للسكان والزوار على حد سواء.