بالفيديو: ردة فعل غير متوقعة من المغنية الأمريكية "جينفر لوبيز" بعد صعود صرصور على رقبتها أثناء غنائها في حفل بكازاخستان

موقع الخليج 365: تعرضت المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز لموقف غير متوقع أثناء غنائها خلال حفلها الأخير في كازاخستان، أمس الأحد.

وأظهر مقطع فيديو صرصوراً وهو يزحف على ملابس المغنية الأمريكية حتى وصل إلى رقبتها.

ولم تفزع جنيفر لوبيز بل قامت بإلتقاط الصرصور وألقته بعيداً عنها بثبات، ولم تقطع أغنيتها، ما أثار دهشة الجمهور الحاضر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع الفيديو.

وابتسمت جينفير لوبيز بعد الانتهاء من أغنيتها وعلقت على تسلق الصرصور على رقبتها قائلة :"كاد يدغدغني شكراً لك يا الله".