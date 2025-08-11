الكويت.. قرار قضائي جديد ضد المحامي "محمد المظفر" المتهم بالاتجار في المخدرات وجلبها من لندن بالاشتراك مع فتاة

موقع الخليج 365: أمر قاضي التجديد في محكمة بالكويت بإستمرار حبس المحامي محمد المظفر في قضية الاتجار بالمخدرات وجلبها من لندن بالاشتراك مع شاب وفتاة. حسب شبكة الكويت .

حيازة مخدرات

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت القبض على محامي ‎كويتي شهير، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

مخدرات داخل المكتب

وقالت الوزارة خلال بيان عبر حسابها على منصة إكس، أنه تم ضبط مواطن داخل مكتبه الكائن في منطقة بنيد القار، وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى ضبط شركائه.

الكميات المضبوطة

وأوضحت الوزارة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 40 غرامًا من مادة الكوكايين، و 24 غرامًا من مادة الماريجوانا، و30 غرامًا من مادة الحشيش، و 300 قرص من المؤثرات العقلية، وضبط ميزانين حساسَين يُستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.