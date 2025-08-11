بالفيديو: القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية قاما بالتفحيط في شوارع الرياض

موقع الخليج 365: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية اليمنية لارتكابهما مخالفة التفحيط في مكان عام، ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

