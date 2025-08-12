شكرا لمتابعة خبر عن تجربة ميدانية تكشف مستوى الأمان في شوارع الرياض بعد منتصف الليل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجريت تجربة ميدانية في مدينة الرياض بهدف تقييم مستوى الأمان في شوارع العاصمة خلال ساعات الليل المتأخرة.

ونفذت قناة “الإخبارية” التجربة بعد منتصف الليل، إذ لوحظ تواجد حركة طبيعية للأشخاص في الشوارع، من بينهم عدد كبير من النساء، بالإضافة إلى استمرار عمل العديد من المقاهي طوال الليل.

وخلال التجربة، وضع مراسل الإخبارية جهاز كمبيوتر محمول على طاولة في أحد المقاهي وتركه دون مراقبة، إلا أن الجهاز لم يتعرض لأي محاولة سرقة.

كما وضع الجهاز في حقيبة على ممر المشاة، حيث قام أحد المارة بأخذ الحقيبة وتسليمها لمحاسب المقهى.

وأكد المراسل أن هذه النتائج تعكس مستوى الأمان المرتفع الذي تتمتع به العاصمة، ويعزز صورة الرياض كمدينة آمنة.