خدمة العرض والطلب تقلص نقص الأدوية بنسبة 65%

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن خدمة “العرض والطلب” ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ في بلاغات نقص الأدوية بنسبة 65% منذ إطلاقها.

وتهدف الخدمة إلى أتمتة وحوكمة عملية توفير الأدوية، والحد من الهدر الدوائي، إلى جانب رفع جودة سلاسل الإمداد وتعزيز التواصل المباشر بين الوكلاء والجهات الصحية.

كما توفر المنصة بيئة موحدة ورسمية لجميع الجهات الصحية الحكومية والخاصة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتقليص فترة معالجة البلاغات إلى ثلاثة أيام عمل فقط.

وتعد هذه الخطوة إحدى أبرز منجزات الهيئة خلال عامي 2024 و2025، ضمن جهودها لضمان استقرار توفر الأدوية وتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.