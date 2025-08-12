شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : عمليات الاستمطار لا تسبب أي مخاطر على أي مدن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلا، إن عمليات الاستمطار تساهم في تشكيل مصادر جديدة للمياه في المملكة.

وأضاف أن محاولة تحديد موقع الاستمطار تتم عبر عمليات حسابية لسرعة الرياح وتحركات السحب، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن المركز لديه أنظمة توقع حديثة وعندما تتوقع هطول الأمطار الغزيرة تتوقف عملية الاستمطار، مشيرا إلى أن عمليات الاستمطار تتم بحيث لا تسبب أي مخاطر على أي مدن.

ونوه بأن المملكة تعاني من قلة مصادر المياه العذبة، مؤكدا أن برنامج الاستمطار في المملكة يمتاز بأنه برنامج بحثي وتشغيلي.