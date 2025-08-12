شكرا لمتابعة خبر عن السفير البرتغالي يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو ماتياس، اليوم، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة نخبة من مزارع الإنتاج المحلية والدولية، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

واستمع السفير البرتغالي لشرح من نائب الرئيس التنفيذي للنادي أحمد الحبابي، حول فعاليات المزاد والمزارع المشاركة والموروث الثقافي العريق الذي يسعى النادي للحفاظ عليه.

وتجول في أجنحة المزاد، واطّلع على أبرز أنواع الصقور المعروضة وطرق العناية بها، وزار أجنحة المزارع المشاركة وأجنحة المستلزمات، وجناح “صقار المستقبل”.

ويعد المزاد، الذي يقام على مدى 21 يومًا، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، إذ يجمع نخبة سلالات الصقور المنتجة عالميًّا، ويشكّل وجهة سنوية للصقارين ومنتجي الصقور، في تجسيد لجهود المملكة في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي وتعزيز حضوره الثقافي والاقتصادي.