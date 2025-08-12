كل ما تحتاج معرفته حول مبادرة المصافحة الذهبية 2025 في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم إطلاق برنامج “المصافحة الذهبية 2025” كمبادرة رائدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم حوافز مالية جذابة للموظفين المؤهلين في القطاع الحكومي، بهدف تجديد الكوادر ودعم فرص التوظيف للخريجين الجدد، وتحسين الأداء الوظيفي وتطوير المهارات.

شروط الاستفادة من برنامج “المصافحة الذهبية 2025”

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من دعم المصافحة الذهبية. من هذه الشروط:

إتمام الموظف مدة خدمة لا تقل عن 15 عامًا في القطاع الحكومي.

عدم إمكانية الاستفادة من البرنامج إلا بعد استنفاد جميع خيارات النقل الداخلي أو الإعارة أو إعادة التأهيل لمهام أخرى.

أن يتراوح عمر الموظف بين 50 و55 عامًا، وفق أنظمة التقاعد المبكر.

الحصول على موافقة جهة العمل، بالإضافة إلى موافقة الموظف نفسه.

إعطاء الأولوية للموظفين ذوي المؤهلات الأقل، يليهم أصحاب المؤهلات الأعلى حسب حاجة العمل.

أهداف برنامج “المصافحة الذهبية”

تهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها:

رفع جودة الأداء الوظيفي من خلال تشجيع التطوير المهني المستمر.

تعزيز المهارات الإبداعية والتواصلية لدى الموظفين.

استقطاب كفاءات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

زيادة الفرص الوظيفية للشباب والخريجين الجدد.

دور برنامج “المصافحة الذهبية” في رؤية السعودية 2030

تعتبر “المصافحة الذهبية” حلا مبتكرًا يدعم التحول المؤسسي ويساعد على خلق بيئة عمل ديناميكية. من خلال هذا البرنامج، يتم تحقيق التوازن بين الخبرة والتجديد في مختلف القطاعات، ويتم فتح المجال أمام جيل جديد من الموظفين المؤهلين. يسهم البرنامج في استمرار التطوير ومواكبة التغيرات السريعة في متطلبات الإدارة الحكومية.