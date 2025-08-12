شروط الحصول على الرخصة العمومي في السعودية 1447 بالتفصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرخصة العمومي تعتبر واحدة من الرخص التي تمنح لأفراد من أجل قيادة مجموعة متنوعة من السيارات للطرق في السعودية وهي واحدة من الرخص التي يرغب العديد من الأشخاص في الحصول عليها ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الأشخاص لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الرخصة العمومي في السعودية.

شروط الحصول على الرخصة العمومي في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على رخصة العمومي بالمملكة العربية السعودية سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أكثر من 21 عام.

أن تكون مهنة المتقدم تتطلب استخراج رخصة قيادة عمومي.

إحضار المتقدم صور حديثة مقاس 4×6 سم.

إجراء المتقدم للكشف الطبي من أجل إثبات خلو المتقدم من جميع الأمراض المعدية.

إحضار صورة من دفتر العائلة أو اخراج قيد من الأحوال المدنية من أجل إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدم.

سداد جميع الرسوم المطلوبة منك من أجل الحصول على الرخصة.

في حالة إذا كان المتقدم من الموظفين الحكومة يجب إحضار خطب مون المرجع من أجل إثبات ذلك.

رسوم استخراج الرخصة العمومي في السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول رسوم استخراج الرخصة العمومي في السعودية وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية:

نوع الرسوم المبلغ (ريال سعودي) رسوم إصدار رخصة قيادة عامة 40 رسوم تجديد سنوي رخصة قيادة عامة 40 رسوم بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة عامة 100 الرسوم الخاصة لوحة مركبة قيادة عامة 100

الحصول على الرخصة العمومي في السعودية تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من بالمملكة العربية السعودية ولكن أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الرخصة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الشروط التي يجب أن يتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الرخصة مع توضيح رسوم استخراج الرخصة العمومي التي يجب سدادها من أجل الحصول على الرخصة بالمملكة.