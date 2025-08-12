شروط الحصول على قرض سكني من بنك مسقط في سلطنة عمان 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر بنك مسقط واحد من بين أشهر البنوك الموجودة في سلطنة عمان حيث يوفر هذا البنك العديد من الخطط التمويلية التي تتناسب مع جميع الأفراد، كما وقد أتاح البنك منصة إلكترونية تساعد المواطنين في الاستعلام والتعرف على القروض المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك بشكل رسمي وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 عن التفاصيل الكاملة.

شروط الحصول على قرض سكني من بنك مسقط 2025

أوضح بنك مسقط العديد من الشروط التي يتعين أن تكون متوفرة لدى العميل للحصول على القرض وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم من ضمن المواطنين العمانيين حيث لا يمكن للوافدين الحصول على القرض.

يجب أن يكون المتقدم من الموظفين في القطاع الحكومي أو من العاملين في الشركات الخاصة المعتمدة من قبل القطاع الخاص.

ألا يكون راتب العميل أقل من 250 ريال عماني شهريًا.

يتعين تقديم كافة الأوراق والمستندات للحصول على القرض.

يخفض البنك قيمة الرسوم في حين الدفع المسبق للقرض.

في حين تأخير العميل عن سداد أي قسط من الأقساط يتم إضافة رسوم تأخير على مبلغ القسط.

من الممكن في بعض الحالات رهن العقار عند التخلف عن سداد رسوم القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سكني من بنك مسقط 2025

أكد بنك مسقط على العديد من الأوراق والمستندات التي يلزم تحضيرها للحصول على القرض وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

رسالة تحويل راتب العميل.

نسخة عن الملكية والكروكي.

وثيقة تقرير عن الممتلكات المسجلة لدى مقدم الطلب.

في حين شراء منزل يتم تقديم صورة عن اتفاقية البائع والمشتري في حال استخدام القرض لشراء منزل، صورة عن البطاقة الشخصية لمالك المنزل الأصلي البائع.

في حين استخدام القرض لبناء منزل جديد يتم تقديم وثيقة إباحة البناء وصورة من الخرائط، بالإضافة إلى رسالة الاستشاري واتفاقية المقاول.

مزايا قرض سكني من بنك مسقط

يتيح القرض السكني من بنك مسقط العديد من المزايا للعميل وتتمثل هذه المزايا فيما يلي:

القرض متاح لجميع الزبائن العمانيين والمقيمين في عمان.

من الممكن للمقيمين شراء عقارات ضمن مجمعات سياحية متكاملة في سلطنة عمان.

قرض سكني متوفر في جميع فروع البنك ومراكز المبيعات المنتشرة في جميع أنحاء عمان.

يحصل البنك على فائدة منخفضة 5% مع فترة سداد تصل إلى 25 سنة.

الحصول على قرض يصل إلى 500,000 ريال عماني كحد اقصى.

يعد بنك مسقط واحد من بين أشهر البنوك المتاحة في سلطنة عمان ويرجع السبب وراء الشهرة هو إتاحة البنك العديد من التمويلات الشخصية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء عمان، ما يساعد المواطنين في الحصول على حياة كريمة.