معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 يفتح باب التسجيل لدور النشر المحلية والعالمية

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن بدء استقبال طلبات التسجيل من دور النشر المحلية والعربية والدولية الراغبة في المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر بمدينة الرياض.

ويستمر التسجيل حتى يوم 19 أغسطس الجاري عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط التالي:

https://engage.moc.gov.sa/moc/regform/tracks/4640/new.

منصة ثقافية تجمع صنّاع الأدب من العالم

يُعد معرض الرياض الدولي للكتاب منصة ثقافية مرموقة تستقطب كبار الناشرين وصنّاع الأدب من مختلف دول العالم، حيث يهدف إلى دعم حركة الترجمة، وتعزيز صناعة النشر، وترسيخ مكانة الأدب كركيزة أساسية في المشهد الثقافي، إلى جانب نشر ثقافة القراءة داخل المجتمع السعودي وخارجه.

برنامج ثقافي متنوع ونخب فكرية مشاركة

يشمل المعرض برنامجًا ثقافيًا غنيًّا يتضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل متخصصة، بمشاركة نخبة من المثقفين والباحثين من داخل المملكة وخارجها، ما يجعله فرصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التفاعل الثقافي بين الشعوب.

ركن المؤلف السعودي: تمكين الإبداع المحلي

تواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة جهودها في دعم المؤلفين السعوديين عبر جناح “ركن المؤلف السعودي”، الذي يتيح لمن يمتلكون حقوق النشر والتوزيع الذاتي عرض مؤلفاتهم للجمهور مباشرة، ما يعزز فرص انتشار أعمالهم وتوسيع دائرة القرّاء والمهتمين.

تجربة تفاعلية للأطفال عبر جناح خاص

يقدّم المعرض تجربة إبداعية استثنائية للأطفال من خلال “جناح الطفل”، الذي يحتفي بأدب الناشئة واليافعين، ويتضمن برامج تعليمية وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تحفيز الخيال وتعزيز حب القراءة في بيئة ممتعة وآمنة.

حدث ثقافي دولي بارز بمشاركة واسعة

يُعد معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية، لما يشهده من إقبال جماهيري كبير، وبرنامج متنوع، إلى جانب المشاركة الواسعة لدور النشر من مختلف أنحاء العالم، ما يرسخه كحدث ثقافي عالمي يعكس صورة المملكة الجديدة في المشهد الثقافي الدولي.