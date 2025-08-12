تابع الان خبر انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة السبت المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنطلق يوم السبت المقبل 15 صفر 1447هـ الموافق 9 أغسطس 2025م، فعاليات الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.

وبمشاركة قياسية من متسابقين يمثلون 128 دولة، وهو أكبر عدد من الدول المشاركة منذ تأسيس المسابقة عام 1399هـ، ما يؤكد مكانتها العالمية وريادتها في مجال المسابقات القرآنية.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تجسد ما قامت عليه المملكة منذ تأسيسها من خدمة لكتاب الله والعناية بحفظته على المستوى المحلي والدولي.

مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل منصة قرآنية عالمية تجمع نخبة من حفظة القرآن الكريم من شتى أنحاء العالم في أطهر بقاع الأرض.

وأوضح معاليه أن هذه المسابقة العريقة تسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الانحرافات الفكرية، فضلًا عن إبراز الدور الريادي للمملكة في توحيد جهود خدمة القرآن الكريم عالميًا، ونشر رسالة الإسلام السمحة.

وتعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية من أعرق المسابقات القرآنية في العالم، وامتدادًا لجهود المملكة المستمرة في دعم البرامج القرآنية وترسيخ حضورها الدولي في خدمة كتاب الله، بما يعكس رسالتها الحضارية في نشر الخير والسلام.