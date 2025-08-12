شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحظر قبول الهدايا أو المزايا دون موافقة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حظرت وزارة التعليم على موظفيها قبول أي هدايا أو مزايا تؤثر على نزاهتهم أو قراراتهم، بما في ذلك تكريمات أو جوائز من جهات خارجية دون موافقة رسمية.

كما شددت على ضرورة الإفصاح عن الهدايا المقدمة في المناسبات الرسمية، مع الالتزام بضوابط صارمة تمنع قبول الهدايا النقدية أو من أشخاص لهم مصالح خاصة.

وأكدت الوزارة على مكافحة الفساد، ملزمة الموظفين بإبلاغ الرؤساء والجهات المختصة فورًا عن أي تجاوزات أو عروض رشوة، والتعاون الكامل في التحقيقات.

كما حظرت إفشاء المعلومات السرية أو الوثائق المتعلقة بالعمل، ومنعت الدخول غير المصرح به إلى الأماكن الحساسة أو إساءة استعمال الوثائق.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية الإسلامية، وتحمل المسؤولية المهنية بدقة وأمانة، مع العمل على تطوير المهارات وتعزيز الولاء للمؤسسة. كما أكدت على المساءلة النظامية لكل مخالفة لضمان بيئة عمل شفافة ونزيهة تعزز ثقة المجتمع في القطاع التعليم.