احتفال السعودية بالعيد الوطني لعام 2025 بعز وفخر تحت راية المجد منذ 95 عامًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمناسبة اليوم الوطني السعودي لعام 2025، تجسد هذه الذكرى العظيمة قيم الولاء والانتماء لوطن الأجداد والأباء، الذي تأسس على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله. يأتي هذا اليوم ليوحد شعب المملكة تحت راية واحدة، محملين بفخر إنجازاتهم وبأصالة هويتهم الوطنية.

في ذكرى اليوم الوطني السعودي لعام 2025، نحتفل بمرور 95 عامًا على توحيد المملكة وبناء مستقبل واعد. هذه المناسبة تعكس مسيرة الكفاح والتطور التي شهدتها المملكة، وتجسد روح الوفاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

تتزين المدن السعودية بأعلامها وصور قادتها، وتشهد فعاليات متنوعة تعبق بروح الوحدة والفخر. من عروض جوية وألعاب نارية، إلى مهرجانات وطنية تعكس جمال الثقافة السعودية، يعبر السعوديون عن اعتزازهم بتراثهم العريق.

يحمل شعار اليوم الوطني لهذا العام “عزنا بطبعنا” دلالات عميقة، حيث يعكس اعتزاز السعوديين بخصالهم الأصيلة وثباتهم على القيم والمبادئ. هذا العز ينبع من جوهر المجتمع السعودي وتراثه الذي يمثل قوته واستقراره.

تلعب المؤسسات التعليمية دورًا هامًا في الاحتفال باليوم الوطني، حيث تنظم فعاليات ومسابقات تهدف لتعزيز روح الانتماء والوطنية لدى الطلاب. تتزين الشوارع بالأعلام وتنبض المملكة بروح الاحتفال والفرح.

بهذه الطريقة، يستعيد السعوديون ذكريات توحيد البلاد ويعبرون عن فخرهم بإنجازاتهم، معبرين عن قيمهم وثقافتهم التي تجعل من السعودية رمزًا للقوة والوحدة.