شكرا لقرائتكم خبر مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، حفل إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب، بحضور عدد من القيادات والجهات المعنية.

وتأتي الجائزة كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الشبابية التي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2024 تحت شعار “شبابنا ثروة”، وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وخلال الحفل، أكد مساعد الوزير حرص الوزارة على إشراك الشباب في صياغة التشريعات المنظمة لممارسات التنمية الشبابية باعتبارهم الثروة الحقيقية للمملكة، من خلال تنظيم أكثر من 35 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، وإجراء استطلاعات رأي شارك فيها ما يزيد على 11 ألف شاب وشابة لمعرفة تطلعاتهم وأولوياتهم وزيادة مشاركتهم في المجتمع، مشيرًا أن إطلاق جائزة التنمية الشبابية تسهم في تعزيز جهود الأطر الشبابية وإبراز دورهم الحيوي في هذا الملف .

ودعا الغامدي إلى مضاعفة الجهود الوطنية لتنمية الفرص والخيارات للشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً في تحقيق التطلعات الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت النسخة الأولى من الجائزة تفاعلًا لافتًا، حيث استقبلت الوزارة أكثر من 300 مشاركة تأهل منها 15 مبادرة شبابية رائدة تم تكريمها خلال الحفل، تقديرًا لإسهاماتها في مجالات تنموية متنوعة.

يذكر أن إستراتيجية التنمية الشبابية جاءت بالمواءمة والتنسيق مع أكثر من (30) جهة حكومية وخاصة، وتمتد حتى عام 2030 ُ حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات في مجالات مختلفة، من أهمها الأنظمة والتشريعات للعمل الشبابي، وبناء قدرات العاملين مع الشباب، ورفع مشاركة الشباب في عملية صناعة القرار ومشاركتهم المجتمعية.