تابع الان خبر فتحت هيئة الأدب والنشر والترجمة باب التسجيل لدور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - فتحت هيئة الأدب والنشر والترجمة باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والعربية والدولية الراغبة في المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، والمقرر إقامته في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025، حيث تستمر فترة التسجيل حتى 19 أغسطس الجاري عبر المنصة الإلكترونية المخصصة من هنا.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب واحدًا من أكبر التظاهرات الثقافية في العالم العربي، إذ يجمع تحت سقفه نخبة من المؤلفين والناشرين والمترجمين من مختلف الدول، في إطار تعزيز صناعة النشر، وتوسيع حركة الترجمة، وترسيخ مكانة الأدب كركيزة أساسية للثقافة والمعرفة، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع.

ويتيح المعرض للمشاركين عرض أحدث إصداراتهم أمام جمهور واسع من القراء والمثقفين، ضمن برنامج ثقافي شامل يضم ندوات، وورش عمل، ومحاضرات يشارك فيها نخبة من الخبراء والمفكرين من داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن الحدث جناح “ركن المؤلف السعودي” لدعم الكتاب السعوديين وتمكينهم من عرض مؤلفاتهم وإصداراتهم التي يملكون حقوق نشرها وتوزيعها، إلى جانب “جناح الطفل” الذي يقدم تجربة تفاعلية مخصصة للأطفال واليافعين عبر أنشطة إبداعية وورش عمل تعزز الخيال وحب القراءة في بيئة تعليمية آمنة.

ويستقطب معرض الرياض الدولي للكتاب سنويًا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ومشاركة واسعة من دور النشر العربية والعالمية، مما يرسخه كحدث ثقافي رائد على المستوى الدولي، ويعكس الدور الريادي للمملكة في دعم الثقافة وصناعة النشر.