هيئة العناية بالحرمين الشريفين تكشف عن استقبال أكثر من 60 مليون زائر في شهر محرم 1447هـ

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الحرمين الشريفين استقبلا خلال شهر محرم من العام الهجري 1447هـ أكثر من 60 مليون زائر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد المصلين في المسجد الحرام بلغ نحو 27,531,599 مصلّيًا، من بينهم 47,823 مصلّيًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، فيما وصل عدد المعتمرين إلى 7,857,270 معتمرًا. أما في المسجد النبوي، فقد أدى الصلاة فيه 21,576,200 مصلٍّ، بينهم 1,122,368 مصلّيًا في الروضة الشريفة، كما بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما 2,110,375 زائرًا.

وأكدت الهيئة أنها حرصت على تقديم خدمات راقية بمعايير جودة عالية، لتوفير أقصى درجات الراحة للمصلين والمعتمرين والزوار، بما يمكّنهم من أداء عباداتهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة. كما شددت على استمرارها في تطوير خدماتها وتذليل العقبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وروادهما.