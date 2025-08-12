تابع الان خبر انطلقت في القاهرة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين بمشاركة المنتخب السعودي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت أمس فعاليات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تستمر حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا عالميًا من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن واحدة من أكبر البطولات على أجندة الاتحاد الدولي لكرة اليد لعام 2025.

وخلال حفل الافتتاح الذي أقيم في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، رحب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي بالوفود المشاركة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وعدد من رؤساء الاتحادات القارية، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة.

وافتتحت المنافسات بلقاء جمع منتخبي مصر وكوريا الجنوبية، فيما جرى تقسيم الفرق على ثماني مجموعات، حيث جاء المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب أيسلندا، البرازيل، وغينيا.

وتقام مباريات البطولة على أربع صالات رياضية هي: الصالة الرئيسية وصالة 2 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المباريات في أكثر من موقع.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في إطار خطة الاتحاد السعودي لكرة اليد لتطوير قاعدة اللاعبين الشباب، واكتساب المزيد من الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بأقوى المدارس العالمية في اللعبة، استعدادًا للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.