توفير مستلزمات الأطفال بأسهل وأسرع طريقة من خلال دعم الحقيبة المدرسية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار استعدادات العام الدراسي الجديد، تثير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تساؤلات أولياء الأمور حول دعم الحقيبة المدرسية. يأتي هذا الدعم كمبادرة مهمة تهدف إلى دعم الأسر ذوي الدخل المحدود وتخفيف العبء المالي الناتج عن تجهيز أبنائهم للدراسة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة في بيان رسمي عدم وجود أي تغيير في قيمة الدعم لعام 1447، مشددة على استمرارية المبالغ المخصصة كما هي لضمان توزيعها بشكل عادل ومنظم على جميع المستحقين.

تُوضح الوزارة أن قيمة دعم الحقيبة المدرسية ثابتة عند 80 ريالًا لكل طالب مؤهل، ويُصرف هذا المبلغ في بداية كل فصل دراسي مع راتب الضمان الاجتماعي، ليصل المجموع السنوي إلى 240 ريالًا.

وتُحتسب هذه المبالغ تلقائيًا بناءً على عدد الأبناء المستحقين في الأسرة، دون الحاجة لتقديم طلب منفصل، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم في الوقت المناسب قبل بدء الدراسة، مما يُمكن الأسرة من توفير مستلزمات الدراسة بدون تأخير.

أما شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية، فتتضمن مجموعة من المعايير التي يجب توفرها للاستفادة من الدعم، مثل الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكون الطالب في الفترة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، والالتزام بالحضور المنتظم في المدرسة وتحقيق أداء جيد، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة التعليمية.

تُسلط الوزارة الضوء على أهمية دعم الحقيبة المدرسية، حيث يعتبر هذا الدعم أداة فعالة لتقليل الفجوة المادية بين الأسر وتعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب. كما يُسهم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومنع تسرب الطلاب بسبب الظروف الاقتصادية، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في ميزانية الأسر لتأمين بداية عام دراسي خالية من الضغوط المالية.