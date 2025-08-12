شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة مقيم توقف قلبه داخل سيارة الإسعاف بالمدينة المنورة⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الفرق الإسعافية في مسار النقل الإسعافي بتجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة مقيم من جمهورية النيجر يبلغ من العمر 60 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى توقف القلب داخل سيارة الإسعاف.

ورد بلاغ من مستشفى السلام الوقفي بوجود حالة قلبية حرجة بحاجه للنقل الى مركز أمراض وجراحة القلب، حيث جرى على الفور توجيه البلاغ إلى مسار النقل الإسعافي ومباشرته من قبل الفرقة الإسعافية المختصة.

وفي الطريق إلى مركز أمراض وجراحة القلب أفادت الفرقة بحدوث توقف كامل للقلب والتنفس، ليتم على الفور توجيه المسار إلى طوارئ مستشفى الملك فهد والتواصل مع مشرفي التمريض هناك استعدادًا لاستقبال الحالة.

وباشرت الفرقة عمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) داخل سيارة الإسعاف لمدة 8 دقائق متواصلة (4) دورات، حتى عادت المؤشرات الحيوية للمريض قبل الوصول إلى طوارئ مستشفى الملك فهد، حيث تم تسليمه للفريق الطبي لاستكمال الرعاية اللازمة.

وقامت الفرق الطبية في مستشفى الملك فهد بالتعامل مع الحالة، وأجرت الفحوصات والإجراءات اللازمة، وبعد استقرار وضعه الصحي تم نقله إلى مركز أمراض وجراحة القلب، حيث خضع لإجراء قسطرة قلبية تكللت – بفضل الله -بالنجاح. وأكمل المريض برنامجه العلاجي والتأهيلي، ثم غادر المركز وهو بصحة جيدة.