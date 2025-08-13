أمير الباحة يزور مشروع الطريق الدائري بتكلفة تزيد عن 134 مليون ريال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم، بزيارة تفقدية لمشروع الطريق الدائري بمدينة الباحة (الجزء السادس)، الذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تتجاوز 134 مليون ريال، ضمن مراحل استكمال الطريق الدائري للمدينة.

تفاصيل المشروع

استمع سموه إلى شرح من مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، المهندس مسفر المالكي، الذي أوضح أن الجزء السادس يُعد امتدادًا للمراحل السابقة التي اكتمل تنفيذها بتكلفة تجاوزت 621 مليون ريال، مشيرًا إلى نسب الإنجاز ومكونات المشروع.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء والمراكز الحيوية، وتعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في المنطقة.

تقديرات الأمير

وأشاد أمير منطقة الباحة بما تحقق من تقدم، مثمنًا جهود وزارة النقل وكافة العاملين، ومؤكدًا أهمية الإسراع في إنجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، نظرًا لما يمثله من نقلة نوعية في خدمة الأهالي والزوار.