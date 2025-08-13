تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يجري اتصالًا مع نظيره البريطاني لبحث وقف العدوان وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال سبل وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضرورة التحرك العاجل لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار والممارسات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين.

وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.