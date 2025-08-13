تابع الان خبر مشروع “مسام” ينجح في نزع أكثر من ألف لغم وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” المخصص لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من إزالة 1,140 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس 2025، توزعت بين لغم واحد مضاد للأفراد، و49 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,090 ذخيرة غير منفجرة، وذلك في عدة محافظات يمنية.

تفاصيل عمليات النزع بحسب المناطق

محافظة عدن: إزالة 4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الشعب، و1,047 ذخيرة في مديرية عدن، وذخيرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إضافة إلى لغم مضاد للأفراد وآخر مضاد للدبابات في مديرية حيس بالحديدة.

إزالة 4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الشعب، و1,047 ذخيرة في مديرية عدن، وذخيرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إضافة إلى لغم مضاد للأفراد وآخر مضاد للدبابات في مديرية حيس بالحديدة. محافظة لحج: نزع 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية تبن، و5 ذخائر في مديرية طور الباحة.

نزع 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية تبن، و5 ذخائر في مديرية طور الباحة. محافظة مأرب: إزالة 47 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين.

إزالة 47 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين. محافظة تعز: نزع لغم مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، وذخيرتين في مديرية المخاء، وذخيرتين في مديرية المظفر.

إجمالي الإنجازات منذ بداية المشروع

وبذلك ارتفع عدد الألغام والذخائر التي أُزيلت خلال شهر أغسطس إلى 2,024 لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع حتى الآن 509,612 لغمًا زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي، مهددة حياة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، وباثة الرعب في المناطق السكنية والزراعية.

التزام سعودي متواصل

وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، تنفيذ مشروع “مسام” لحماية الأرواح وتأمين الأراضي، في إطار جهودها الإنسانية الداعمة للشعب اليمني، لضمان حياة آمنة وكريمة للأهالي وإعادة الأمان إلى المناطق المحررة.