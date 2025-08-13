تابع الان خبر النائب العام السعودي يبحث مع السفير المصري آفاق التعاون المشترك بين النيابتين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع، في لقاء تناول تعزيز الشراكة والتعاون بين النيابة العامة في البلدين.

وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العمل العدلي وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الصلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المملكة ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العدلية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل المؤسسي في البلدين الشقيقين.