المملكة تدين بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة وارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين

بيروت - نادين الأحمد - نددت المملكة العربية السعودية بأقوى العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع للممارسات الإجرامية التي تشمل جرائم التجويع، والتطهير العرقي، والانتهاكات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن السياسات والقرارات اللاإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تكشف مجددًا عن تجاهلها التام للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الشرعيون، وأن هذه الحقيقة ثابتة في القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

تحذير من تداعيات دولية خطيرة

وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفور يقوض أسس النظام والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ينذر بعواقب وخيمة قد تشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وأكدت المملكة أن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة ورادعة، تنهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق لتنفيذ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.