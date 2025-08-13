تابع الان خبر هيئة التراث تكتشف آثارًا عمرها 50 ألف عام في موقع القرينة شمال غرب الرياض حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - كشفت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف أثري هام في موقع القرينة شمال غرب مدينة الرياض، يعود تاريخه إلى أكثر من 50 ألف سنة، وذلك عقب انتهاء أعمال المسح والتنقيب التي نفذتها فرق وطنية بالتعاون مع خبراء مختصين، في إطار جهود الهيئة لحماية المواقع التراثية والحفاظ عليها وتعزيز مكانتها كمورد ثقافي واقتصادي للمملكة.

وأسفرت أعمال التنقيب عن العثور على منشآت دائرية مشابهة لمقابر تعود إلى الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، إلى جانب رصد طريق أثري يمتد من الوادي حتى قمة الهضبة في موقع القرينة وصولًا إلى مدينة الرياض. كما اكتُشفت قطع فخارية وأدوات حجرية تعود لفترة العصر الحجري الوسيط، وهو ما يعكس وجود نشاط بشري في المنطقة قبل عشرات الآلاف من السنين.

ويُعد هذا الاكتشاف ثمرة من ثمار مبادرة “اليمامة” التي أطلقتها الهيئة لإعادة رسم الخريطة الأثرية لمنطقة الرياض والمناطق المجاورة، من خلال مسوحات ميدانية دقيقة وتقنيات بحث متطورة، بهدف توثيق المواقع غير المستكشفة ودراسة أنماط الاستيطان البشري عبر العصور.

وأكدت هيئة التراث أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها لحماية الإرث الوطني وإبرازه، موضحة أن ما تحويه المملكة من مواقع أثرية هو انعكاس لتاريخها العريق وثرائها الحضاري الممتد لآلاف السنين.