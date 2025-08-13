تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع نظيره المصري سبل إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم اتصالًا هاتفيًا بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، تناول آخر المستجدات في قطاع غزة.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان التطورات الميدانية الخطيرة في القطاع، مؤكدين ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، وضرورة التحرك العاجل لإنهاء المأساة الإنسانية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون جراء الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال.

وشدد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين.