شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: تطوير المناهج لمواكبة التغيرات العالمية وترسيخ الهوية الوطنية برؤية ولي العهد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن المملكة تمتلك رؤية واضحة لبناء نظام تعليمي متميز، مشددًا على أن المناهج تمثل ركنًا أساسيًا في العملية التعليمية. وأوضح أن وزارة التعليم عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المناهج لتظل ركيزة أساسية لقيم المملكة وهويتها الوطنية.

وأوضح البنيان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، تحرص على أن تكون مناهجها متوافقة مع المعايير الدولية، مع مراعاة التغيرات المتسارعة في المجال التعليمي، لضمان محتوى متميز وشامل يتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين ويواكب التقنيات الحديثة.

كما أشار إلى دعم ولي العهد من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث وجه بإنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، واصفًا إياه بأنه نقلة نوعية لكونه جهة متخصصة تنظر للمناهج من منظور شمولي، مع إشراك جميع الشركاء في عملية التطوير.

وأضاف أن المناهج لن تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل ستشمل الجوانب المهارية والقيمية، مؤكدًا: “في المملكة نسعى أن يكون لدينا نظام تعليمي سعودي متميز، وليس نسخة من نظام تعليمي آخر، ويتسق مع مستهدفات المملكة”.

وفيما يتعلق بتحديد القيم التي تتوافق مع الهوية الوطنية في المناهج، قال وزير التعليم: “لدينا قيم عالية جدًا وهوية وطنية واضحة، بالإضافة إلى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي سعى إلى تحديد القيم والهوية الوطنية، وهناك لجنة عليا يرأسها ولي العهد لضمان أن لدينا منظومة قيم متسقة مع هويتنا الوطنية، ومن هنا أتى الاهتمام بإنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج بحيث ننظر إلى تصميم هذه المناهج لتتسق مع هويتنا الوطنية”.

واختتم حديثه: “عملنا على التطوير المهني للمعلم وجودة اختياره لأنه أهم أداة لنقل هذه القيم إلى الفصل والطالب، بالإضافة إلى أن هناك برنامجًا سيفسّر بشكل دقيق وتفصيلي عدد القيم ونوعيتها وكيفية ربطها بالمناهج”.