شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى التخصصي: التسجيل في توكلنا للتبرع بالأعضاء خطوة مبدئية تليها موافقة ذوي المتبرع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إنجازًا طبيًا غير مسبوق بإجراء 10 عمليات زراعة كلى تبادلية خلال يومين متتاليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الموافق 13 أغسطس، محققًا بذلك أكبر عدد من العمليات التبادلية المنفذة في مركز واحد عالميًا.

وأوضح المستشفى أن التسجيل في تطبيق “توكلنا” للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعد خطوة مبدئية، يعقبها تواصل المختصين مع ذوي المريض للتأكيد.

ويشار إلى أن المستشفى لم يعد يواجه المشكلات التي كانت قائمة في السابق، بفضل ارتفاع مستوى الوعي الثقافي والديني لدى المجتمع، بحسب العربية .

ويعكس هذا النجاح جاهزية المستشفى السريرية العالية، وتكامل الفرق الطبية متعددة التخصصات، إلى جانب أنظمة تقنية متقدمة لإدارة التوافق بين المتبرعين والمتلقين، وخبرة تراكمية في إجراء العمليات المعقدة وفق أعلى المعايير وفي فترات زمنية قياسية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية المستشفى بأن يكون الخيار الأمثل للرعاية الصحية التخصصية عالميًا، مستفيدًا من التكامل بين برامجه البحثية والإكلينيكية، بما يعزز ريادة المملكة في مجال زراعة الأعضاء.