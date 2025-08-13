شكرا لقرائتكم خبر رجال ألمع.. رحلة 700 عام من الجمال والتاريخ في قلب عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح قرية رجال ألمع التراثية أبوابها لعشاق التاريخ والثقافة؛ لتكون واحدةً من أبرز وجهات عسير ضمن فعاليات صيف السعودية 2025، الذي يأتي تحت شعار "لوّن صيفك".

وعلى بُعد 45 كيلومترًا من أبها، تستقبلك هذه الجوهرة التراثية بمبانيها المزخرفة وحكاياتها التي تسرد قصص سبعة قرون من الحضارة، بينما يروي متحف القرية فصول الحياة اليومية لسكانها القدامى، ومن خلال أكثر من 20 قسمًا، يعرض المتحف مخطوطات نادرة، وأدوات زراعية وبنائية، وحرفًا يدوية أصيلة، ما يجعل التجربة رحلة بصرية وثقافية متكاملة.

لا يكتمل سحر الزيارة دون الصعود إلى "قصبة العوص" حيث تمتد الإطلالات البانورامية على المدرجات الخضراء والجبال المحيطة، أو الوقوف على سفوح جبل شوكان الذي سُمّي لكثرة أشجار التين الشوكي التي تغطيه.

ولتجربةٍ أكثر دفئًا، يدعوك "كوخ العسل" لتذوق العسل الألمعي الفاخر، وهي فرصة للاستمتاع بالطبيعة داخل هذا الكوخ الريفي المصنوع من العناصر الطبيعية في جبال المنطقة، يحتوي على جلسات ويقدم تجارب فريدة.

والوصول إلى هذه التحفة التاريخية يتطلب عبور عقبة الصماء، وهي رحلة برية تمنحك مشاهد بانورامية مذهلة لعسير قبل أن تطأ قدماك أرض القرية، وبفضل الاعتراف العالمي بها كإحدى أفضل القرى السياحية، أصبحت رجال ألمع محطة لا غنى عنها في جدول أي مسافر يسعى لاكتشاف عمق الهوية السعودية.

ومع امتداد برنامج "لوّن صيفك" حتى سبتمبر، تمثّل قرية رجال ألمع فرصة ذهبية للعائلات ومحبي التاريخ والمصورين لصناعة ذكريات استثنائية وسط أجواء معتدلة وطبيعة آسرة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في ست وجهات سياحية متنوعة؛ منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍّ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددًا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، التي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الجاري، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية "www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضًا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيامٍ ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.