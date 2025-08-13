تابع الان خبر تحتفي المملكة باليوم الدولي للشباب مؤكدة دورهم المحوري في التنمية الوطنية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - احتفت المملكة العربية السعودية اليوم، الموافق 12 أغسطس، بـ اليوم الدولي للشباب الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، بهدف إبراز قضايا الشباب عالميًا، وتعزيز مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوصفهم ركيزة أساسية في صياغة السياسات المستقبلية.

وتضع المملكة الشباب في قلب استراتيجياتها التنموية، إدراكًا لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعمل على تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال الشباب، وإطلاق برامج ومبادرات نوعية تُسهم في تأهيلهم وتمكينهم من قيادة مشاريعهم، وتولي المناصب القيادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي تمكين الشباب السعودي عبر تطوير مهاراتهم، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص العمل النوعية، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في صياغة مستقبل البلاد. وقد أولت الهيئة العامة للإحصاء اهتمامًا خاصًا بتوفير بيانات دقيقة عن واقع الشباب، لتكون مرجعًا موثوقًا لصناع القرار في التخطيط التنموي ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة أعلى المعايير والمنهجيات الإحصائية العالمية.

ووفقًا لبيانات الهيئة لعام 2024، بلغ إجمالي نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 69.4% من إجمالي السكان، فيما شكّل الشباب في الفئة العمرية (15-34 سنة) 35.9% من المواطنين، بواقع 50.3% ذكور و49.7% إناث. كما وصلت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا في المملكة إلى 61.4% من إجمالي عدد السكان.

ويعكس هذا الحضور الكبير للشباب في التركيبة السكانية حجم المسؤولية الوطنية في دعمهم، وتوفير الفرص التي تمكّنهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة المملكة كدولة تستثمر في طاقات جيلها الشاب لصناعة مستقبل مزدهر.