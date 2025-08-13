بدء تجربة جديدة لاستخدام أعمدة البوليمر المدعمة بالألياف الزجاجية في شبكات توزيع الكهرباء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت وزارة الطاقة، بالتعاون مع برنامج استدامة الطلب على البترول والشركة السعودية للكهرباء، مشروعًا تجريبيًا جديدًا لاستخدام الأعمدة المصنوعة من البوليمر المدعّم بالألياف الزجاجية (GFRP Poles) في خطوط توزيع الكهرباء ذات الجهد المنخفض.

المبادرة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستدامة واستخدام المواد المبتكرة والمستدامة في القطاع، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتساهم هذه الأعمدة في المحافظة على البيئة بشكل أكبر من المواد التقليدية، وتعزز توطين مكونات قطاع الطاقة بالاعتماد على مواد محلية.

التعاون لتحقيق الاستدامة والتقدم

تعكس هذه المبادرة التعاون بين عدة جهات لتطوير حلول محلية مبتكرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة. وتعكس رؤية المملكة للاستفادة من مواردها الطبيعية والانتقال العالمي نحو استخدام المواد المستدامة.

المشروع يعكس التزامًا بالابتكار والاستدامة

يعكس المشروع جهودًا مشتركة لتبني حلول مبتكرة واستدامة، ويؤكد الالتزام بتبني التقنيات الحديثة التي تحقق كفاءة الأداء والاستدامة. ويتضمن المشروع تقييمًا شاملا لأداء الأعمدة الجديدة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة.

توسيع الاستخدام مستقبلًا

بعد انتهاء المشروع التجريبي، سيتم تقييم أداء الأعمدة الجديدة لوضع خطة لتوسيع استخدام هذه التقنية على نطاق أوسع في المملكة مستقبلًا. يعد هذا المشروع خطوة نوعية نحو تحقيق الاستدامة والتقدم في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية.