ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين.. فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة بالعين المجردة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الجمعية الفلكية بجدة يعلن عن فرصة استثنائية لمشاهدة نجوم درب التبانة بالعين المجردة

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عن فترة استثنائية تنتظر عشاق الفلك في الوطن العربي. ابتداءً من مساء الأربعاء 13 أغسطس 2025 ولمدة أسبوعين، ستكون هناك فرصة لمشاهدة الحزام النجمي لمجرة درب التبانة بالعين المجردة، شريطة أن تكون السماء صافية وخالية من التلوث الضوئي.

فرصة نادرة لرؤية الحزام النجمي بوضوح

وفي تصريحاته، أوضح أبو زاهرة أن هذا العام يمتاز بوضوح أكبر للحزام النجمي نظرًا لتأخر شروق القمر بعد اكتماله بدرًا، مما يمنح فترة أطول من الظلام في بداية الليل ويتيح رؤية أفضل لمركز المجرة. وشدد على أن أي شخص في موقع مظلم وبعيد عن أضواء المدن يمكنه رؤية الحزام وهو يمتد عبر السماء، مشيرًا إلى أن هذه الفترة مناسبة للاستمتاع بالنظر نحو قلب المجرة.

نصائح لهواة التصوير الفوتوغرافي

وبالنسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، نصح أبو زاهرة بالابتعاد عن الأضواء وضبط الكاميرات على فتحة عدسة واسعة، وزمن تعريض مناسب، وحساسية ISO مناسبة، مع استخدام حامل ثلاثي. وأكد أن الهواتف الحديثة قادرة أيضًا على التقاط المنظر بشكل جيد في بيئة مظلمة، مشيرًا إلى أن الصور الفوتوغرافية غالبًا ما تكون أكثر وضوحًا وتفصيلًا من المشاهدة بالعين المجردة.

هذه الفرصة النادرة تأتي لتسمح للمهتمين بعلم الفلك بالاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الرائعة، والتي تعتبر من أبرز الأحداث الفلكية التي تشهدها السماء. احرصوا على الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة والاستمتاع بجمال وروعة الكون.