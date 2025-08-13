اخبار السعوديه

تحديث وزارة التعليم: طريقة مبتكرة لاختيار المعلمين وبرنامج ماجستير مهني إلزامي لسنة كاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن وزير التعليم عن تطبيق آلية جديدة لاختيار المعلمين في المدارس الحكومية، حيث سيتم تقديم فرصة للمعلمين الجدد للتقدم لوظيفة معلم في المدارس الحكومية عن طريق اختبارات ومقابلات شخصية تهدف إلى تقييم مهاراتهم وخبراتهم في التدريس.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج ماجستير مهني إلزامي لعام كامل لجميع المعلمين الجدد، بهدف تحسين مستوى التعليم وتطوير مهاراتهم التعليمية.

وقال الوزير إن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لرفع مستوى التعليم في البلاد وتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب، مؤكداً على أهمية دور المعلم في بناء المجتمع وتأسيس قاعدة تعليمية قوية.

وأثارت هذه الخطوات استحسان الكثير من الخبراء والمهتمين بقطاع التعليم، الذين رأوا فيها خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم وتحسين مستوى المعلمين.

