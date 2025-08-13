توجيهات وزير التعليم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتحديد الأمن السيبراني كاختيار اختياري للثانوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم، عن إدراج منهج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل الدراسية اعتبارًا من العام المقبل، واعتماد منهج الأمن السيبراني كخيار لطلاب المرحلة الثانوية، ضمن حزمة من القرارات والمشاريع التطويرية في قطاع التعليم.

تقليص الإدارات التعليمية إلى 16 إدارة، تنفيذ 75 مشروع بنية تحتية بتكلفة 920 مليون ريال، وتدشين 120 مدرسة جديدة ضمن شراكات البناء والتشغيل مع القطاع الخاص، هي من بين الإجراءات التي أوضحها “البنيان” في مؤتمر صحفي.

ارتفاع أعداد الموهوبين والموهوبات بنسبة 10% ليصل عددهم إلى أكثر من 128 ألف طالب وطالبة، وافتتاح مدارس الموهوبين في خمس إدارات تعليمية، وزيادة بنسبة 36% في التحاق الأطفال من عمر 3 سنوات بالتعليم، وتجاوز عدد المستفيدين من برامج ذوي الإعاقة 94 ألف طالب وطالبة.

مركز المناهج أنتج 27 مقررًا رقميًا، وأعاد صياغة 19 كتابًا، وراجع 50 مقررًا، وفر معهد التطوير المهني أكثر من 520 ألف فرصة تدريب للمعلمين، بالإضافة إلى ابتعاث عدد منهم خارجيًا ضمن برنامج الماجستير المهني.

ابتعاث نحو 4 آلاف طالب وطالبة إلى أفضل 30 جامعة عالمية، وابتعاث 938 طالبًا وطالبة خلال عام 2025 ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، تمت بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة، واختيار المعلمين يخضع لمراحل واختبارات دقيقة لضمان الجودة.