تأشيرة سياحية إلكترونية في الكويت خلال 5 دقائق ورفع شرط الراتب للزيارات العائلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السلطات الكويتية عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة السياحية، حيث يمكن للزوار من جميع الجنسيات الحصول عليها إلكترونيًا خلال 5 دقائق فقط. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.

إلغاء شرط الراتب واستخدام “الناقل الوطني”

تضمنت القرارات التي أعلنت عنها الكويت إلغاء شرط الراتب في تأشيرات الزيارة العائلية، بالإضافة إلى عدم إلزام الزائر باستخدام “الناقل الوطني” عند الدخول، مما يتيح للمسافرين حرية اختيار شركة الطيران التي تناسبهم.

الكويت تفتح أبوابها للجميع

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن أبواب البلاد مفتوحة لجميع الجنسيات، وذلك وفق الضوابط والمعايير المحددة. وهذا يتيح فرصة للزوار لاكتشاف معالم الكويت الثقافية والتراثية والسياحية، والتمتع بتجربة سياحية فريدة.

هذه التحسينات تعكس التزام الكويت بتسهيل دخول الزوار وتوفير بيئة سياحية مريحة ومتطورة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البلاد لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح إلى الكويت.