رجال ألمع يروون تاريخهم الجميل في رحلة استثنائية تمتد لـ700 عام في قلب عسير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قرية رجال ألمع التراثية واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة عسير، حيث تفتح أبوابها لعشاق التاريخ والثقافة، ضمن فعاليات صيف السعودية 2025 بشعار “لوّن صيفك”.

موقعها الاستراتيجي على بُعد 45 كيلومترًا من أبها، يجعلها جوهرة تاريخية تستحق الزيارة، بمبانيها المزخرفة وحكاياتها القديمة التي تعود لما يقارب السبع قرون. يقدم متحف القرية نافذة على حياة السكان القدماء من خلال عروض مخطوطات نادرة وأدوات زراعية وبنائية وحرف يدوية تقليدية.

تجربة الصعود إلى “قصبة العوص” تُضفي سحرًا خاصًا على الزيارة، مع إطلالاتها الرائعة على المدرجات الخضراء والجبال المحيطة. كما يمكنك قضاء وقت ممتع في “كوخ العسل”، حيث يمكنك تذوق العسل الألمعي الفاخر والاستمتاع بالطبيعة الهادئة.

تعتبر قرية رجال ألمع محطة لا غنى عنها في جدول أي مسافر يبحث عن اكتشاف الهوية السعودية العميقة. ومع برنامج “لوّن صيفك” الذي يمتد حتى سبتمبر، تُعد القرية فرصة ذهبية للعائلات ومحبي التاريخ لصناعة ذكريات لا تُنسى.

يشمل برنامج صيف السعودية لهذا العام مجموعة متنوعة من الوجهات السياحية، بدءًا من الشواطئ والمنتجعات في جدة والبحر الأحمر، وصولًا إلى المرتفعات والطبيعة الساحرة في الطائف والباحة وعسير. ويضم البرنامج أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، بالإضافة إلى فعاليات مميزة تشمل كأس العالم للرياضات الإلكترونية و”موسم جدة” و”موسم عسير”، لجذب السياح والزوار لقضاء أوقات ممتعة في صيف السعودية.