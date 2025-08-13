ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 89 فلسطينيًا في القطاع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 89 شهيدًا، بينهم 28 من منتظري المساعدات. وقد أصيب العشرات بجروح مختلفة، وتزامن ذلك مع العمليات الواسعة للنسف والتدمير لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثمانية فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذه الأحداث تأتي في إطار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. تتواصل الهجمات العنيفة على المدنيين والبنية التحتية للمنطقة، مما يثير قلقًا دوليًا واسعًا.

يستمر العالم في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية الأبرياء والمدنيين في غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة المضطربة.