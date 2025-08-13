تكريم أمير تبوك للفائزين بمسابقة الابتكار 2025 وتأكيده على دعم المبدعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم، الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة “إمارة منطقة تبوك للابتكار 2025″، وذلك خلال حفل أقيم بمكتب سموه في الإمارة، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

تمت المسابقة بالشراكة بين إمارة المنطقة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، بهدف تحفيز الإبداع وتعزيز دور الابتكار في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشملت ستة مسارات رئيسية، هي: الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد، البيانات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، التعليم الذكي وبناء القدرات، إدارة المخاطر، الاستدامة والبيئة، والسلامة المرورية.

وشهد الحفل تكريم خمسة مشاريع واعدة، لما تضمنته من أفكار إبداعية قابلة للتطوير والتحويل إلى مبادرات ومشاريع تنموية تخدم المنطقة.

هنأ الأمير فهد بن سلطان الفائزين، معربًا عن فخره واعتزازه بتميز أبناء وبنات المنطقة وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة –أيدها الله– لقطاع التعليم، وتمكين المبدعين من أبناء الوطن.

وأشار سموه إلى حرص الإمارة على دعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي وثقافة الابتكار، وتعكس الشراكة الناجحة مع جامعة تبوك في تأهيل وتمكين الشباب، مختتمًا الحفل بتسليم الجوائز للفائزين والمشاريع المتميزة.