حرس الحدود بمنطقة عسير يضبط تهريب 50 كيلوجرامًا من المخدرات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب كمية تصل إلى 50 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. تمت العملية بنجاح وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، حيث تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وبالأرقام (999) و(994) في بقية مناطق المملكة. كما يمكن التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني (Email:[email protected]).

تُؤكد الجهات المعنية أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة ودون مسؤولية على المبلّغ.